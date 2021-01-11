Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Финская авиакомпания Finnair после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновляет пассажирские авиаперелеты из главных городов России в столицу Финляндии и обратно. С 28 января 2021 года из Санкт-Петербурга можно будет улететь в Хельсинки. Об этом 11 января сообщается на сайте авиакомпании.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Финляндии продлило ограничение на пересечение границ для граждан ряда стран, в том числе и граждан России, в связи с коронавирусом до 9 февраля.

Однако 11 января на сайте Finnair появилась информация, что авиакомпания открыла функцию бронирования мест в самолетах из Петербурга в Финляндию. Один раз в день, с 28 января — по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, а с 29 марта ежедневно из петербургского «Пулково» в международный аэропорт «Вантаа» в Хельсинки и обратно будут выполняться пассажирские рейсы.

Что касается полетов из Москвы в Хельсинки, то в настоящий момент забронировать места в самолете можно только на март. Рейсы будут выполняться из российских столиц в финскую три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам со 2 до 25 марта, а с 27 марта регулярно.

Отметим, в настоящий момент до Хельсинки летает только российская авиакомпания «Аэрофлот».