Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 16:07 — ИА Регнум. За период с 1 по 10 января 2021 года общая высота выпавшего в Санкт-Петербурге снега составила 5,2 см. С улиц, дорог, набережных и площадей его ежедневно убирали от 5872 до 9560 городских дворников и от 997 до 1383 единицы техники. Об этом 11 января сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, курирующего работу ЖКХ.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в центре Петербурга

За десять дней на сборочные площадки и снегоплавильные пункты вывезено 68,2 тыс. кубометров снега. Для обработки дорог и тротуаров израсходовано 21,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

«Самыми напряженными для коммунальных служб города стали первые дни нового года, 2 и 3 января, когда снегопад чередовался с дождем, и обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами приходилось выполнять без остановки. В дальнейшем температура воздуха пошла на снижение, из-за конденсата обледенели набережные и гранитные тротуары у водоемов <…> Именно этим участкам дорожные службы города уделяли особое внимание в начале января», — доложил вице-губернатору глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин.

За уборку городских дворовых территорий отвечают управляющие компании и ТСЖ, для этих целей в каникулы были задействованы порядка 400 единиц уборочной техники, а также от 5,5 тыс. до 8 тыс. дворников.

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«Сегодня, 11 января, уборку города осуществляют 1024 единицы специализированной техники и 7414 работников ручного труда дорожных предприятий, садово-парковых хозяйств и управляющих организаций», — отчитались в Смольном.