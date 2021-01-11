Вашингтон, 11 января, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Вопрос отстранения действующего президента США Дональда Трампа от власти в рамках процедуры импичмента будет обсужден американскими законодателями в среду, 13 января, заявил 11 января глава комитета палаты представителей США по регламенту Джим Макговерн, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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«Важно, чтобы мы действовали, и важно, чтобы мы действовали очень серьезно и обдуманно», — отметил он в интервью CNN в понедельник.

«Мы ожидаем, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в среду. И я надеюсь, что он будет принят», — добавил он.