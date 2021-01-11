Москва, 11 января, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Идея с созданием самозатухающих сигарет на сегодняшний день проходит стадию обсуждения. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

(сс) sunburgeor Окурки

«Такая инициатива действительно обсуждается», — говорится в сообщении.

В ведомстве сослались на статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой все страны — члены ЕС, США, Австралия, Канада, Исландия и ЮАР приняли политику, предусматривающую производство сигарет с низкой воспламеняющейся способностью. Согласно подсчётам, данные страны составляют одну пятую часть населения мира и потребляют 20% производимых по всей планете сигарет.