Москва, 11 января, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Уровень энергопотребления по итогам 2020 года составил 1,05 трлн кВт ч, что на 2,3% ниже цифры, зафиксированной годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Счетчик

«Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3% к уровню 2019 года, до 1,050 трлн кВт ч. Производство электроэнергии сократилось на 3%, до 1,064 трлн кВт ч», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по состоянию на декабрь 2020 года энергопотребление увеличилось на 2,2% в годовом выражении, а производство электроэнергии увеличилось на 2% по сравнению с декабрём 2019 года.