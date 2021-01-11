Зерноградский район, Ростовская область, 11 января, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Ростовской области устанавливают причины массового мора рыбы в реке Мечётке в Зерноградском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии 11 января.

Мертвая рыба

Гибель рыбы произошла в период новогодних каникул. Это подтвердили выехавшие на место специалисты. Следов сброса нечистот в реку не обнаружено. По предварительным данным, массовый мор рыбы произошёл «из-за нехватки кислорода в связи с низким уровнем воды и образованием двойной корки льда на поверхности».

Ведётся административное расследование. Отобраны пробы воды и взяты образцы рыбы для установления причин её гибели.