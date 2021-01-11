Москва, 11 января, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Россия болезненно восприняла конфликт в Нагорном Карабахе, развернувшийся осенью 2020 года. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

«Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооружённым конфликтом», — заявил Путин.

Масштабные боевые действия привели к значительным человеческим жертвам, «усугубили и без того сложную ситуацию в Закавказье и увеличили риски распространения терроризма, указал президент».

«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», — подчеркнул он.