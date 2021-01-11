Москва, 11 января, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имениГамалеи пока не получил образец нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

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«Нам никто штаммов не передавал», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Поэтому, подчеркнул Гинцбург, пока проверять нечего.

Напомним, в декабре 2020 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о том, что российские учёные получили образцы нового штамма коронавируса и изучают его.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский» штамм SARS-CoV-2 был выявлен в России ещё в декабре 2020 года. Его обнаружили у человека, вернувшегося в страну из Великобритании. Никаких симптомов заболевания у него не было. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже не заразен для окружающих.