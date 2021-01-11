Вашингтон, 11 января, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Новому президенту СШАДжо Байдену, который должен вступить в свои полномочия после 20 января, следует провести внутриамериканский конгресс по демократии, чтобы с его помощью преодолеть вызванный правлениемДональда Трампа раскол, пишут старший научный сотрудник в Брукингском институте и профессор международных отношений Американского университетаДжеймс Голдгейер и бывший сотрудник Государственного департамента США в администрациях Обамы и Клинтона Брюс Джентлесонв статье, вышедшей 9 января в Foreign Affairs.

Джо Байден

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Недавний штурм здания Капитолия в Вашингтоне напоминал сцены, взятые прямиком из какого-нибудь фильма-антиутопии: сторонники уходящего президента, размахивая флагами Конфедерации и Трампа, прорвались через баррикады и ворвались в Конгресс, где они сорвали заседание законодателей, которые должны были подтвердить результаты недавних президентских выборов. Несмотря на всю несуразность произошедшего, мало кого удивил подобный исход четырех лет правления Трампа.

И хотя инаугурация Джо Байдена будет проходить в атмосфере надежды на то, что «Америка вернулась», президенту-демократу придется столкнуться с миром, у которого сложились огромные сомнения относительно того, могут ли США по-прежнему претендовать на мировое лидерство, обретенное ими после Второй мировой войны. Подобное лидерство не является неотъемлемым правом Вашингтона, в связи с этим проблематичным становится стремление Байдена провести международный саммит по демократии.

Так, если после терактов 11 сентября союзники США выразили Вашингтону свою поддержку, в том числе задействовав 5 статью устава НАТО. Случившееся же 6 января в американской столице привело партнеров Белого дома в шок и смятение. В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на своей странице в Twitter, что «враги демократии будут счастливы увидеть эти невероятные фотографии из Вашингтона».

«Ни одна другая западная демократия за последние годы не знала ничего подобного этому типу политического насилия», — отметил автор.

На этом фоне команде Байдена следует проводить не международный саммит за демократию, о котором он говорил вовремя предвыборной кампании, а внутренний. На нем должна быть подтверждена приверженность политического руководства страны своим институтам, а также сделана заявка на преодоление существующих несправедливости и неравенства. В рамках подобной работы можно было бы объединить двухпартийную группу лидеров Конгресса, губернаторов и мэров, чтобы пообещать обновление американской демократии.

Среди его приоритетов будет разработка мер по обеспечению выполнения Закона Джона Льюиса о продвижении избирательных прав, ужесточении ответственности полиции, защиты свободы прессы и борьба с дезинформацией. Такой саммит стал бы не только событием в Вашингтоне, но и многогранным мероприятием по решению проблем, соответствующих федерализму США, с привлечением государственных и местных субъектов, в сельских общинах, а также в городах, а также с участием гражданского общества.

Даже при наличии демократического большинства в обеих палатах Конгресса внешнеполитическая повестка Байдена, вероятно, будет зависеть от способности его администрации показать союзникам США и другим, что она может оказать внутреннюю поддержку, необходимую для проведения уверенного международного курса. Такие проблемы, как изменение климата и предотвращение пандемии, потребуют от Байдена заручиться поддержкой для осуществления своих масштабных инициатив.

«Призывы к укреплению внутренних основ внешней политики могут показаться на данном этапе банальными. Но больше не может быть никаких сомнений в том, что восстановление американской демократии на более глубоком уровне, чем ущерб, нанесенный Трампом, должно быть самым важным делом новой администрации», — заключили авторы.

Напомним, о своей идее провести саммит демократий Байден заявил во время предвыборной кампании. По его словам, это мероприятие он намерен провести в первый же год своего пребывания на посту президента США с целью укрепления американских демократических институтов, честного противодействия вызовам со стороны стран, которые отступают от демократии, и выработки общей повестки для преодоления угроз, стоящих перед западными ценностями, что, на первый взгляд, является позитивным отличием от отношений президента Дональда Трампа с автократами. Однако эксперты Foreign Affairs обращали внимание на то, что с проведением подобного саммита будет сопряжен ряд проблем. В частности, проблемной темой станет вопрос составления списка приглашенных.

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