Москва, 11 января, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Известие о том, что резкий рост оптовых цен на топливо может произойти в России на фоне подъёма цены на нефть, в своем телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский. Он даже назвал виновника происходящего. «Виновник здесь один: «самый успешный переговорщик с саудитами» вице-премьер Новак», — считает эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По словам Никиты Кричевского, цены на бензин уже растут, в чем может лично убедиться всякий, кто в последние дни пожелал заправиться.

«Дело в том, что в Европе цены на топливо в последнее время скакнули на 15% (по бензину), тогда как демпфер, компенсирующий убытки нефтяникам, индексируется всего на 5%. В итоге ВИНКи (вертикально интегрированные холдинги — прим. ИА REGNUM) начали гнать топливо за бугор, поскольку дать им по рукам внутри страны сегодня некому. Ну, и образовался дефицит, всё как положено. Ждём, когда нам расскажут, что считать бензин по полтиннику гораздо удобнее, чем по 48−49 рублей. Всё для нас, не так ли?» — иронизирует Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала декабря бензин АИ-92 и АИ-95 подрос в цене на 7,7% и 8,4% на бирже СПбМТСБ. Тонна топлива стала стоить 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. рублей соответственно, хотя ещё в ноябре цены устойчиво снижались после пика, пройденного летом.

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