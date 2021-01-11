Москва, 11 января, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В четырёх регионах России в 2021 году будет проведён эксперимент по совершенствованию земельно-имущественных отношений. Об этом 11 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В рамках пилотного проекта создаётся единый информационный ресурс, который будет содержать все данные о земле и объектах недвижимости», — сказал он.

По словам главы правительства, эксперимент пройдёт в Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, а также Татарии.

Мишустин отметил, что сейчас данные о лесных участках, водных объектах, сельскохозяйственных угодьях, земле и недвижимости собираются и обрабатываются десятком информационных систем. Эксперимент позволяет создать единую цифровую платформу, что повысит прозрачность и эффективность использования ресурсов.

Глава правительства полагает, что таким образом в оборот можно вовлечь неиспользуемые объекты, а также предоставить гражданам и организациям полную информацию об участках.