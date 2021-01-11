Москва, 11 января, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России. Об этом 11 января сообщает «Чемпионат» со ссылкой на РФС.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболисты сборной России

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«РФС ведёт переговоры с Минспорта и ФМБА России о возможности первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможна вакцинация игроков как основной сборной, так и молодёжной.

Ранее в сборной России было выявлено несколько случае заражения коронавирусом, из-за чего команда осталась без нескольких футболистов основного состава.