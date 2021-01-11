Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Известная российская киноактриса, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусной инфекцией и вместе с дочерью находится на самоизоляции. Она призвала всех к осторожности, бодрости духа и оптимизму.

Assembly.spb.ru Анастасия Мельникова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

"Увы, и в мою семью пришла болезнь. Я и моя дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени», — написала актриса в соцсети.

Мельникова попросила всех соблюдать меры безопасности и выразила уверенность в том, что «скоро всё изменится к лучшему».

Анастасия Мельникова известна по фильмам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Идиот» и многим другим работам в кино. В 2006 году участвовала в телевизионном проекте «Танцы со звёздами».

С 2011 года — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого, а затем, с 2016 года, и шестого созыва. Член фракции «Единая Россия». Член комиссии по социальной политике и здравоохранению и комиссии по образованию, культуре и науке. Член Координационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге.

Продолжает сниматься в кино, играть в театре. Занимается благотворительной деятельностью.