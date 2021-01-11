Вашингтон, 11 января, 2021, 12:33 — ИА Регнум. На фоне нынешних событий, происходящих в США, неправильно было бы насмехаться над страной, которая, в отличие от других, смогла в некоторой степени преодолеть популизм в политике, пишет индийский обозреватель Михир Шарма в статье, вышедшей 10 января в Bloomberg.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

В большинстве стран мира зрелище толпы, штурмующей Капитолий в Вашингтоне для сохранения своего лидера у власти, было встречено не только с ужасом, но и со злорадством: наконец-то США, которые на протяжении десятилетий читали лекции другим демократическим странам об их несовершенствах и неудачах, столкнулись с собственным проявлением антидемократизма. В Индии, например, шутили, что из-за ограничений на зарубежные поездки поддерживаемый США государственный переворот в этом году произойдет дома, на американской земле.

В других странах реакция была несколько более сдержанной. Так, Министерство иностранных дел России, которое довело до совершенства искусство сочетать провокацию, иронию и факты, скорбно отметило, что «избирательная система в Соединенных Штатах архаична и не соответствует современным демократическим стандартам». Данная МИД РФ оценка, по словам индийского журналиста, особенно «бесит» из-за своей точности. Чуть ли не в открытую посмеялись над событиями официальные лица Турции, почти напрямую скопировав формулировку американского Государственного департамента, в том числе призвав своих граждан избегать скоплений людей в США.

«Во многом такая реакция забавна, а в некоторых случаях даже понятна. Безусловно, никто из тех, кто живет в той или иной развивающейся стране, не любит слышать, как шокированные либерально настроенные граждане США сравнивают беспорядки в своей стране с событиями «в странах третьего мира». В Индии, например, нам удается проводить гораздо более масштабные выборы, чем в США, с гораздо меньшими осложнениями», — отметил он.

«Но я думаю, что все мы, насмехающиеся над США и провозглашающие конец американской исключительности, также должны сделать глубокий вдох. Дело в том, что Америка пережила свой популистский период в гораздо лучшей форме, чем большинство из нас», — добавил Шарма.

В этом плане журналист призвал не забывать, что Трампу один раз объявили импичмент, и эта история может вполне повториться. Его отвергли несколько влиятельных лидеров его собственной партии. Он проиграл выборы, и все его попытки свести на нет их результат не увенчались успехом. Его партия была вознаграждена за свою приверженность популизму потерей не только Белого дома, но и обеих палат законодательного органа. А сам Трамп был вынужден признать поражение.

Однако, уверен Шарма, подобный исход нетипичен для правления популиста: как правило, такие лидеры удобно устраиваются у власти, и их преимущество в победе, кажется, таинственным образом увеличивается с каждыми выборами. Слишком много мест, где голосование всегда бывает свободным, но редко бывает справедливым, и где демократические деспоты так и не бывают свергнуты.

«Непонятно, откуда берется желание насмехаться над Америкой, которая категорически и наглядно не входит в число этих стран», — отметил обозреватель, который, не желая преуменьшать ущерб, который Трамп мог нанести Америке, всё же обратил внимание на то, что «по сравнению с другими странами — от России до Турции, от Венгрии до Индии — американские институты продемонстрировали свою ценность и устойчивость».

«Нужно признать, что смерть американской исключительности сильно преувеличена», — указал журналист.

По его словам, другим демократическим странам есть чему поучиться у США. Так, Шарма уверен, что в первую очередь необходимо защищать судебную систему, которая выступает в качестве «канарейки в популистской угольной шахте».

«Весело провести несколько дней, посмеиваясь над замешательством Америки и над грандиозными преувеличениями ее ученых мужей и политиков, — это нормально», — отметил Шарма, добавив, что США — это страна, настолько комфортна, что в ней уже забыли, что на самом деле представляет собой «мятеж».

"Но после этого давайте внимательнее посмотрим на самих себя и на то, как восстановить здоровье наших собственных демократий», — заключил он.

Напомним, 6 января, в день, когда американские законодатели должны были провести заседание по вопросу утверждения победы кандидата-демократа Джо Байдена, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание законодательного органа. В результате столкновений с полицией перед зданием Капитолия десятки человек пострадали, в том числе и полицейские. По меньшей мере четыре человека погибли. Законодателей временно эвакуировали. На следующий день Байден был утвержден на посту президента США.