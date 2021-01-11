Вашингтон, 11 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Новая американская администрация делает ставку на восстановление отношений с Китаем, а это значит, чтоглавным объектом нападокДемократической партиивне США будет наша страна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 января, комментируя высказыванияспикера палаты представителей конгресса СШАНэнси Пелоси.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

Как сообщалось ранее, Пелосипредположила, что увластей Россииестькомпромат на ДональдаТрампа— только так, поеемнению, можно объяснить, почему Трамп является «служанкой Путина». Она также заявила, что во главе исполнительной власти СШАв настоящее времянаходится «помешанный, неуравновешенный, опасный президент».

Читайте также: Пелоси назвала Трампа «помешанным, неуравновешенным» и «служанкой Путина»

« Оскорбления, с которыми спикер палаты представителей конгресса США обрушилась на президента Трампа, говорят лишь об отсутствии у неё и Демократической партии США в целом смысловых аргументов для борьбы с ним. На подобных оскорблениях строилась вся выборная кампания демократов, но и после того, как они сумели вывести результаты президентских выборов в свою пользу, их позиции не стали сильнее.

Поиск внутреннего врага, тем более врага, действующего по указке извне, чем занимается Пелоси, — это тупиковый путь. Такие враги есть у каждой страны, но даже в нынешнее время массовых манипуляций сознанием сложно представить врага, которого поддерживает половина населения. А у президента Трампа за спиной такая поддержка и сильный перечень его свершений во благо Америки. Он много сделал за свой президентский срок, и эти достижения у него не отнять, какие бы провокации против него ни предпринимались.

Демократы на данном этапе взяли верх, но это будет, уверен, пиррова победа. Экономика США при них пойдёт вразнос, и по мере ухудшения экономической ситуации поиск внутренних врагов будет становиться всё более яростным. Учитывая, что новая американская администрация делает ставку на восстановление отношений с Китаем, главным объектом нападок вне США будет наша страна.