Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В петербургских стационарах в настоящее время находятся 10 218 пациентов, заболевших СOVID-19 и пневмониями. Для таких больных свободны более 17% специализированных коек. Об этом 11 января сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП Клинической больницы им. Боткина в Петербурге

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«Помощь петербуржцам с коронавирусом оказывают в 16 городских и семи федеральных стационарах, в которых развернуты 12 378 коек. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями составляет 2160 мест (17,4%)», — говорится в распространенном сообщении аппарата чиновника.

Согласно представленным данным, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в стационары Петербурга госпитализированы 8173 пациента с СOVID-19 и пневмониями, выписаны из стационаров 7785 человек.

За минувшие сутки в больницы Петербурга госпитализированы 677 пациентов с коронавирусом и пневмониями, выписаны 459 человек. В недельном выражении число госпитализаций снизилось на 0,17%.

Напомним, за 10 января зафиксировано 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 1873 человека, умерли 42 человека.