Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 11:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге подтверждены 42 летальных исхода, непосредственной причиной которых стала болезнь COVID-19, сообщили 11 января в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем было сутками ранее, и более чем вдвое меньше пиковой суточной смертности от ковида, зафиксированной в Петербурге 8 декабря 2020 года (86 смертей по итогам предыдущих суток).

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

С началом 2021 года суточная смертность в Петербурге проявила тенденцию к постепенному снижению с 80 до менее чем 50 случаев. В последние дни город на Неве перестал «подпирать» или даже обгонять Москву по этому показателю. С учетом новых данных за всё время пандемии ковид стал причиной смерти 8420 человек в Петербурге. Летальность болезни в городе — 3%.

За последние сутки, то есть 10 января, в Северной столице выявили 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на шесть случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Общее количество подтвержденных фактов инфицирования составляет в городе 279 039 случаев за время пандемии.

Выписали за истекшие сутки в Петербурге 1873 пациента, общее число выздоровевших составляет сейчас 168 289 человек.

Напомним, что специалисты прогнозируют увеличение суточного числа заразившихся, заболевших и госпитализированных в связи с завершением праздничных дней и возвращением людей к работе и учебе. Медицинская система города готова к этому, заверяют власти.

Читайте также: В Петербурге готовятся к росту заболеваемости ковидом после праздников

За последние сутки в России выявлено 23 315 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе 2805 случаев (12,0%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.