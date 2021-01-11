Москва, 11 января, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Первая торговая неделя 2021 года оказалась плодотворной для рынка нефти, которая дорожала наряду с остальными рисковыми активами, прибавив порядка 8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

«8 января нефть марки Brent передвинула максимумы февраля 2020 года, превысив отметку $56 за баррель, где и началась коррекция.

Сегодня, 11 января, на утренних торгах фиксация прибыли заставила котировки откатиться в район уровня $55, который пытается оказать сопротивление продавцам.

Начать год на оптимистичной ноте рынку черного золота помог как общий благоприятный фон на фондовых площадках, так и отраслевые факторы. Страны ОПЕК+ на заседании приняли решение сократить добычу в феврале и марте в общей сложности почти на 1,5 млн баррелей.

Основное бремя сокращений традиционно взяла на себя Саудовская Аравия. Локальный позитив подпитала статистика минэнерго США, отразившая неожиданное падение запасов нефти сразу на 8 млн баррелей, что превысило прогнозы в несколько раз.

Сегодня спрос на риск подугас, а доллар продолжает укрепляться, что в совокупности с привлекательными высокими уровнями способствует частичной фиксации прибыли на рынке энергоносителей.

Впрочем, пока медвежий потенциал выглядит ограниченным, и целостность общего восходящего тренда не нарушена.

Если рост доллара не получит развития, а фондовые площадки продолжат тяготеть к рекордным максимумам, после небольшого отката Brent может возобновить подъем в направлении свежих почти однолетних максимумов», — считает эксперт.

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