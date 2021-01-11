Москва, 11 января, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил о потерях, которые понесла политическая система США из-за беспорядков на фоне итогов выборов президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

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«Беспорядки у Капитолия саму американскую политическую систему, разумеется, не похоронили. Но они лишили ее сакральности. Истинной или ложной — это другой разговор, но вне всякого сомнения навязывавшейся миру американскими пропагандистами всеми правдами и неправдами», — отметил Косачёв в Facebook.

Он также обратил внимание на еще один прецедент.

«Оценки американской системе — и это единственный такой прецедент в мире — всегда выставляли сами граждане США и только они. И раз уж эти оценки никогда не были отрицательными, и в американском, и, частично, в мировом сознании утвердился «знак качества», то есть тезис о непогрешимости (читай — совершенстве) американской демократии», — добавил сенатор.

В целом, по его мнению, утрата «сакральности» демократических устоев Соединённых Штатов с точки зрения восприятия политической системы этой страны в мире — главный итог событий 6 января.

«Вот и американцы вкусили плоды древа познания добра и зла — и девственность уже не вернуть», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, заявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.