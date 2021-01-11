Москва, 11 января, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Новые требования к сигаретам подготовили к утверждению МЧС и Минздрав России. Об этом 11 января сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Еникеев рассказал, что в настоящее время в России прорабатывается новый стандарт для сигарет. По новому стандарту все сигареты должны быть самозатухающими. Это означает, что в сигаретную бумагу вставляют специальное приспособление в виде кольца, которое приводит к гашению сигареты, если не делать затяжку.

Такой стандарт может быть утверждён на территории России уже через два года. Еникеев отметил, что такая практика распространена в странах Европы, подобные сигареты были и в Советском Союзе. Сейчас же из-за неосторожного курения часто происходят пожары, так как для производства сигарет используется специальная селитрованная бумага, которая хорошо горит.

Специалист МЧС отметил, что непогашенные сигареты в России часто становятся причиной пожара, они попадают на пол или на постель, а температура в зоне соприкосновения сигареты с поверхностью может достигать 450 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых ограничениях для курильщиков, которые вступили в силу в России с 1 января.