Москва, 10 января, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко назвал возможные факторы, которые могли стать причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который упал в воды Яванского моря спустя короткое время после взлета из аэропорта Джкарты (Индонезия). Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

(сс) PK-REN Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air

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Напомним, что 9 января пассажирский самолет Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air выполнял внутренний рейс в Индонезии. Он вылетел из столичного аэропорта Джакарты, а затем практически сразу пропал с экранов радаров, связь с бортом тоже прервалась.

Выяснилось, что самолет рухнул в воды Яванского моря. Никто из находившихся на борту 62 граждан Индонезии не выжил.

Мельниченко отметил, что погодные условия в районе аэропорта Джакарты были весьма сложными. В тот момент шел проливной дождь, наблюдались сильные грозы. По данным портала Flightradar, пассажирский Boeing 737−500 начал резко снижаться сразу после набора высоты в 3230 метров.

«При этом вертикальная скорость составила 26 300 футов в минуту (133 метра в секунду)», — отметил эксперт.

Также он отметил, что в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрыв, о чём они рассказали местной полиции. Однако Мельниченко подчеркивает, что ответить на вопрос, что же именно произошло на борту самолета, пока довольно затруднительно.

Если черные ящики самолета не получили серьезных повреждений, то установить причину гибели самолета удастся. Тем более что глубина моря в том месте, где упал самолет, невелика — от 15 до 25 метров.