Минск, 10 января, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции республики может быть разработан в течение года, а к концу будущего года проект по его мнению будет готов. Об этом глава республики рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании (ВНС) могут быть «обозначены» поправки в основной закон страны.

«А внесение их будет исключительно на референдуме», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он также отметил, что на ВНС объявят, когда будет проведен референдум.

«Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», — отметил он.

Вместе с тем глава республики не стал раскрывать детали изменений в основной закон страны, сославшись на не до конца сформированные предложения на данную тему.

«Я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению, это во-первых, во-вторых, я обозначал некоторые — о перераспределении полномочий, о партийном строительстве, это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко был избран делегатом от города Могилева на предстоящем Всебелорусском народном собрании (ВНС) .

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