Лукашенко очертил сроки разработки проекта новой Конституции
Минск, 10 января, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции республики может быть разработан в течение года, а к концу будущего года проект по его мнению будет готов. Об этом глава республики рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».
Лукашенко отметил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании (ВНС) могут быть «обозначены» поправки в основной закон страны.
Он также отметил, что на ВНС объявят, когда будет проведен референдум.
Вместе с тем глава республики не стал раскрывать детали изменений в основной закон страны, сославшись на не до конца сформированные предложения на данную тему.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко был избран делегатом от города Могилева на предстоящем Всебелорусском народном собрании (ВНС) .
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