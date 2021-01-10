Москва, 10 января, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлен 22 851 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 10 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Сообщается, что 22 581 новый случай заражения выявлен в 83 регионах России из 85 (не выявлены случаи в Чукотском и Ненецком автономных округах). При этом 11,3% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки зафиксировано 456 смертей от COVID-19. Выздороветь от коронавирусной инфекции в минувшие 24 часа смогли 24 080 человек.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения наблюдается в Москве — 4216. Далее следует Санкт-Петербург, где ситуация остается стабильно тяжелой (3010), затем идет Московская область (1292), Нижегородская область (472), Воронежская область (390).