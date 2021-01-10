Вашингтон, 10 января, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Ранее малоизвестная за пределами США социальная сеть Parler столкнулась с жесточайшей обструкцией со стороны мировых интернет-гигантов после того, как в эту соцсеть стали переходить сторонники пока ещё действующего президента США Дональда Трампа и он сам.

(сс) Elvert Barnes Сторонники Дональда Трампа

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Напомним, что президент США столкнулся с тем, что ведущие мировые интернет-площадки, в частности Twitter, попросту забанили его личные аккаунты навсегда, чтобы Трамп не могут общаться со своими сторонниками через интернет. Произошло это после того, как сторонники Трампа 6 января захватили Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента США, на которых победил Джо Байден.

Трамп и его сторонники стали переходить на другие площадки, в частности, в социальную сеть Parler, которая позиционирует себя как соцсеть, в которой нет никакой цензуры.

Мировые интернет-гиганты отреагировали стремительно. Компания Amazon отключила хостинг социальной сети Parler, компания Apple удалила приложение Parler из своего App Store, тоже самое сделала компания Google. Свои враждебные действия интернет-компании объясняют тем, что от пользователей Parler, и особенно перешедших туда сторонников Трампа, исходит угроза насилия.

Генеральный директор Parler Джон Матце заявил, что в ближайшие недели соцсеть Parler может быть недоступна, из-за этих враждебных действий. По словам Матце, сайт придется «воссоздавать с нуля».