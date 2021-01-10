Джакарта, 10 января, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Власти Индонезии заявили, что иностранных граждан в пассажирском самолете Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Джакарты, не было.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения Boeing 737-500

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737−500 выполнял внутренний рейс в Индонезии. Он вылетел из аэропорта Джакарты, а затем пропал с экранов радаров. Связь с самолетом также прервалась.

Выяснилось, что самолет упал в воду Яванского моря между островами Лаки и Ланканг. На борту самолета находились 62 человека, из них 46 взрослых, десять детей, из которых трое младенцы, а также два пилота и четверо бортпроводников. Все они погибли.

Власти Индонезии сообщили, что на борту были лишь граждане их страны — иностранцев там не было.

Причина крушения устанавливается. Аварийного сигнала самолет не подавал.