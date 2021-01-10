Москва, 10 января, 2021, 08:22 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 10 января, в Российской Федерации вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Речь идет о вступлении в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

Одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет. Все банки отныне обязаны отслеживать сделки с недвижимостью, как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идёт о сумме более 3 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежало обязательному контролю в том случае, если это не соответствовало характеру хозяйственной деятельности данной организации. Теперь же будут контролироваться все операции организаций на сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, вводится контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Власти ввели эту меру для того, чтобы пресечь серые схемы обналичивания средств. Она обычно использовалась как канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы. В этой схеме один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства со своего баланса.

При этом отменяется обязательный контроль переводов за границу на счет или вклад анонимного владельца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние годы в России наблюдается существенный рост объема наличных денежных средств, обращающихся в экономике. Особенно рост объема наличности и уход части бизнеса в серые схемы усилился в период пандемии коронавируса и вызванных ею экономических трудностей. К примеру, только в марте-апреле 2020 года на руки гражданам и бизнесу поступило свыше 1,2 трлн рублей. Общий объем наличных в экономики с начала 2020 года увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн рублей по состоянию на 1 октября.

В рамках борьбе с уклонением от уплаты налогов и усиления контроля за доходами граждан и юридических лиц власти решили ужесточить правила обращения с наличными.