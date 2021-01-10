Вашингтон, 10 января, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Вариант воспользоваться поправкой к конституции США, позволяющей вице-президенту и кабинету министров отстранить действующего президента США Дональда Трампа от поста главы государства не исключил вице-президент страны Майкл Пенс. Об этом 10 января сообщает телеканал CNN.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп и Майкл Пенс

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

Утверждается, что 25-я поправка к конституции будет использована в случае, если Трамп станет «более нестабильным». По данным телеканала, на этой неделе стало ясно, что такой вариант нельзя исключать как возможный вариант развития событий.

Поправка, о которой идёт речь, была принята после убийства президента Джона Кеннеди и применяется в случаях, если глава государства не может, по причине своей болезни или смерти, ни продолжать исполнение своих обязанностей, ни подать в отставку. При этом существует теоретическая возможность, что 25-я поправка может быть использована против президента, который находится в здравом рассудке, но не хочет оставлять пост главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила комитету по регламенту подготовиться к выдвижению импичмента президенту страны Трампу.