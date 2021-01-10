Джакарта, 10 января, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Индонезийским спасателям удалось извлечь останки погибших, одежду и обломки на месте обнаружения частей пассажирского авиалайнера Boeing 737 в Яванском море, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица Индонезии.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Останки погибших при крушении самолета в Индонезии

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Сообщается, что останки и обломки самолета были обнаружены у островов Ланганг и Лаки. При этом глава индонезийского минтранса Буди Кария Сумади заявил, что все доступные силы уже брошены на поиски места крушения. К последним координатам, где был зафиксирован лайнер до падения, уже направлены водолазы и подразделения флота для подъема погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января недалеко от Джакарты разбился пассажирский Boeing 737 индонезийской компании Sriwijaya Air. На борту лайнера находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Отмечалось, что перед крушением самолет не подавал сигналов бедствия.