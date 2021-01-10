Вашингтон, 10 января, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Решение посетить инаугурацию кандидата в президенты США Джозефа Байдена принял действующий вице-президент страны Майкл Пенс. Об этом 10 января сообщает телеканал NBC.

Майкл Пенс

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Байден пригласил вице-президента Соединённых Штатов на церемонию инаугурации, отметив, что решение действующего президента США Дональда Трампа не присутствовать на церемонии — «это хорошо».

Церемония инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена назначена на 20 января. Из-за пандемии коронавируса церемония состоится в усечённом виде, без традиционного парада. Представитель Пенса ранее заявлял, что вице-президент не получал приглашения на инаугурацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащим Нацгвардии США могут выдать оружие и разрешить его использование для обеспечения безопасности на инаугурации Байдена.