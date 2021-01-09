Москва, 9 января, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Росатом обсуждает с правительством России возможность строительства новых атомных ледоколов проекта 22 220. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».

Bz.ru Строительство головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 на стапеле Балтийского завода, 2015

По его словам, в прошлом году началась эксплуатация головного атомного ледокола проекта 22 220 «Арктика», а на разных стадиях строительства находятся ещё четыре атомохода данного проекта — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

"И мы очень подумываем и советуемся… с правительством, соответствующими министерствами, не продлить ли ещё этот заказ», — сказал он, добавив, что объём перевозок по Севморпути нарастает, а международный транзит в 2020 году вырос в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, атомоходы серии 22 220 смогут вести суда в условиях крайней Арктики, так как способны раскалывать лет толщиной до 2,8 метра. При этом двухосадочная конструкция этого типа кораблей позволит им плавать как в арктических водах, так и в устьях рек Заполярья.

Атомный ледокол «Арктика» был построен на Балтийском заводе. Он стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220 и проходит испытания.

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