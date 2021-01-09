Таллин, 9 января, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Эстонии депутаты от оппозиционной Партии реформ предложили провести референдум о присоединении страны к России. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает это невозможным, написал он на своей странице в Facebook.

Erik Peinar — Riigikogu Kantselei Юри Ратас

«Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти», — написал он.

Ратас заявил, что все политические силы Эстонии, в том числе президент, должны осудить такое предложение.

Ранее депутаты от оппозиционной партии предложили вынести на референдум вопрос о присоединении к России.

Таким образом, по их словам, они пытались помешать проведению референдума, который может привести к включению в Конституцию Эстонии положения, которые запрещают однополые браки и отграничивающие права ЛГБТ.

«Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке», — пояснил один из авторов инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором была согласована граница между Эстонией и РСФСР, по международному праву действует и поныне, что, в свою очередь, подразумевает пересмотр современных границ государств.

Согласно условиям данного договора, подписанного в 1920 году, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии, но после того как Эстония вошла в состав СССР в 1940 году, эти территории отошли РСФСР. Заявление спикера эстонского парламента вызвало бурное обсуждение в интернете.

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