Санкт-Петербург, 9 января, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Отряд кораблей Балтийского флота Министерства обороны России совершил деловой заход в сирийский порт Тартус, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Минобороны России Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Сирийский порт Тартус

Отмечается, что в состав отряда, который находится в плановом дальнем походе, входят корвет «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Яков Гребельский».

Экипажи проведут плановые осмотры кораблей и судов, а также совершат пополнение запасов топлива, воды и продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море на постоянной основе действует соединение кораблей ВМФ России численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Отметим, в конце декабря экипаж плавучей мастерской Балтийского флота ПМ-82 начал выполнять задачи по техническому обеспечению постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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