Норильск, Красноярский край, 9 января, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В городе Норильске 10 января объявлено днём траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы «Отдельная». Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы Норильска Андрей Малков, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

Следите за развитием событий в трансляции: «Сход лавины на горнолыжную базу в Норильске — все новости»

В день траура будут приспущены флаги Норильска, отменены увеселительные мероприятия. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от показа развлекательных программ и передач.

Читайте также: В сети обсудили сход лавины на горнолыжном курорте в Норильске

Власти Норильска выразили соболезнования родным и близким погибших.

Читайте также: СК переквалифицировал дело о сходе лавины в Норильске

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Норильске произошла в ночь на 9 января. В результате схода снежной лавины в районе горнолыжного склона «Гора Отдельная» погибли три человека — женщина, мужчина и ребёнок.

Читайте также: Сход лавины в Норильске: поисково-спасательные работы завершены

Тяжёлые травмы получил подросток, за его жизнь борются медики. Возбуждено и расследуется уголовное дело.