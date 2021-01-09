Норильск, Красноярский край, 9 января, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Принято решение о завершении поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Krk.sledcom.ru Завалы после схода лавины в Норильске

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января произошёл сход снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Засыпало несколько строений. Под снежной массой был обнаружен 14-летний подросток. Его доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

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Также были обнаружены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).