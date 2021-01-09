Москва, 9 января, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) дал прогноз по курсу внешней политики США в период президентства Джо Байдена. Прогноз Пушков опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полость пасти

Пушков считает, что при Байдене США продолжат внешнеполитический курс на противостояние с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, которые в Вашингтоне рассматриваются как противники. Но при этом Пушков подчеркнул, что новый президент США Джо Байден по-разному относится к России и Китаю. РФ он считает врагом, а КНР — скорее конкурентом.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — «все более настойчивому Китаю». При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России», — пишет Пушков.

Сенатор отметил, что против России такая коалиция уже существует на базе военного блока НАТО. Что касается антикитайского альянса, то его Соединенным Штатам только предстоит создать.

При Байдене США будут пытаться распространиться влияние Запада на страны Азии. В фокусе Вашингтона будут: Средняя Азия, Южный Кавказ, Восточная Европа, прежде всего Украина и Белоруссия.

Все эти регионы станут зоной соперничества меду условно «либерально-демократическим» и условно «авторитарным» «типами миропорядка». Геополитическое соперничество снова получит идеологическую окраску, как это было в годы холодной войны. Будет в некотором роде конфронтация между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур».

В американской внешнеполитической доктрине при Байдене будет наблюдаться объединение агрессивно-либеральных и неоконсервативных установок. Это связано с желанием восстановить американскую гегемонию на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка.