Санкт-Петербург, 9 января, 2021, 07:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 8 января, в Санкт-Петербурге госпитализированы с ковидом и подозрением на него 799 человек. Это на пять человек больше, чем сутками ранее, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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В недельном исчислении количество госпитализаций снизилось на 8%: в первую пятницу года, 1 января, в больницы были доставлены 869 человек.

«Относительно прошлой пятницы несколько снизилась госпитализация за сутки, но 799 госпитализированных за сутки — это достаточно большое число, подтверждающее, что эпидемический процесс в городе еще далек от завершения», — констатировали в Межведомственном совете.

Тем временем количество активных больных в целом за неделю уменьшилось незначительно, всего на 1%, при этом почти на 10% увеличилось количество больных в стационарах.

«Это может быть связано с ростом числа госпитализаций пациентов, которые до этого предпочитали лечиться амбулаторно. Среди стационарных больных сейчас 25% тяжелых случаев заболевания, причиной чему может быть поздняя госпитализация», — отметили в координационном совете и призвали петербуржцев «при наличии показаний ехать в больницу», поскольку «проблем со свободными инфекционными койками в городе сейчас нет».

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 270 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 8259 человек. Выздоровел 162 091 человек.