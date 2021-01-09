Вашингтон, 9 января, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Сотрудники Госдепа США призвали госсекретаря Майка Помпео осудить американского лидера Дональда Трампа за якобы подстрекательство к уличным беспорядкам в Вашингтоне, передает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку ведомства.

Дональд Трамп и Майк Помпео

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"Госдепартамент должен осудить роль президента в жестокой атаке на власти США», — говорится в записке.

Дипломаты утверждают, что якобы подстрекательство Трампа привело к беспорядкам и захвату Капитолия. Также, по их мнению, произошедшее нанесло непоправимый ущерб репутации Соединенных Штатов среди мирового сообщества. Это обращение уже подписали около 100 дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник Госдепа США по Северной Ирландии Мик Мэлвани подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне. Сам дипломат уже уведомил госсекретаря Помпео о своем решении.