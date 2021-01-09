Вашингтон, 9 января, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Граждане России не числятся среди штурмовавших или пострадавших при штурме Капитолия в столице США городе Вашингтоне. Об этом 9 января сообщила пресс-служба посольства России в США в своём Facebook.

(сс) U.S. Department of Homeland Security (DHS) Правоохранительные органы после штурма Капитолия

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Отмечается, что российское диппредставительство тщательно отслеживает ситуацию в Вашингтоне. Был запрошен Госдепартамент США по поводу возможных задержанных, либо пострадавших граждан России при попытке захвата здания Конгресса США. На настоящее время таких фактов не выявлено.

Российские дипломаты уточнили, что в случае необходимости гражданам России будет оказано всё необходимое консульско-правовое содействие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным газеты The Washington Post одному из задержанных в суде округа Колумбия потребовался переводчик с русского языка. Предполагается, что речь может идти о выходцах из Молдавии, при этом нет никаких данных о том, что задержанные являются гражданами РФ.