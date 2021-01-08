Вашингтон, 9 января, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Аккаунт действующего президента США Дональда Трампа заблокирован в социальной сети Twitter на постоянной основе. Об этом 9 января сообщает администрация сервиса микроблогов.

Twitter.com/twittersafety Аккаунт Safety

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Теперь при попытке просмотра учётных записей в аккаунте Трампа, пользователи могут увидеть предупреждающую запись от администрации соцсети, гласящую, что действие данной учётной записи приостановлено. Служба безопасности социальной сети в свою очередь сообщает, что после тщательного изучения последних публикаций в аккаунте @realDonaldTrump, руководством Twitter было принято решение о блокировке учётной записи, принадлежащей президенту США. Причиной блокировки назван риск дальнейших подстрекательств к насилию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аккаунт президента США Трампа был заблокирован в Twitter на 12 часов из-за трёх публикаций, в которых политик назвал результаты президентских выборов в стране «сфальсифицированными». Через указанное время учётная запись Трампа была разблокирована и американский лидер успел опубликовать несколько записей, в том числе новое видеообращение к сторонникам.

Кроме того, аккаунты Трампа были навсегда заблокированы в социальных сетях Instgram и Facebook.