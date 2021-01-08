Улан-Батор, 8 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга внес в парламент законопроект «О специальных мерах для преодоления ухудшения жизни, социально-экономических трудностей, вызванных пандемией заражения коронавирусом».

Rob Oo Монголия

Законопроект предполагает, что каждая семья получит финансовую помощь в сумме 1 млн тугриков (26 847 рублей), при этом 20% суммы предполагается выдать наличными, а 80% выдать в виде ваучеров для покупки пищевых продуктов, кроме алкоголя и табака.

Деньги для помощи предполагается взять из средств, возвращенных из офшорной зоны.

Президент Халтмаагийн Баттулга считает необходимым изучать опыт других стран и принять неотложные меры для оказания финансовой помощи гражданам и поддержки отечественных хозяйств и производств.

17 ноября президент Монголии выдвинул инициативу раздать семьям по миллиону тугриков, но на заседании правительства 18 ноября его инициатива поддержки не получила. В своем новогоднем поздравлении президент еще раз обнародовал свою инициативу.

Напомним, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в июле 2017 года призвал политиков и госслужащих вернуть деньги из офшоров на родину. В то время сообщалось, что 49 граждан Монголии имеют счета в офшорах. 30 сентября 2020 года Главное управление по борьбе с коррупцией сообщило о возврате более 4 млн долларов из офшоров.