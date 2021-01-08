Вашингтон, 8 января, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновений у Капитолия в Вашингтоне возросло до пяти. Об этом сегодня, 8 января, сообщает полиция Вашингтона.

(сс) Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США

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Сообщается, что вечером 7 января скончался от полученных травм в ходе беспорядков офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник. Уточняется, что Сикник участвовал в противодействии беспорядкам в здании Конгресса США и получил ранение в столкновениях с протестующими.

Это уже пятая официально признанная жертва столкновений в Капитолии США. Ранее сообщалось о четырех погибших. Одна из погибших — женщина, ветеран ВВС США — была застрелена в упор сотрудником полиции Капитолия. Ещё одну жертва задавали в толпе, остальные две жертвы умерли от резкого ухудшения состояния здоровья во время столкновений.