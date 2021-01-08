Вашингтон, 8 января, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Последствия попытки захвата здания Конгресса США не заставили себя долго ждать. Республиканская партия дистанцируется от Дональда Трампа, а сотрудники Белого дома уходят в отставку. Официальные лица и министры обсуждают возможность преждевременного отстранения Трампа с помощью 25-й поправки. Шансы Трампа баллотироваться в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года, скорее всего, равны нулю. Эра президента Трампа практически закончилась. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Клеен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Штурм Капитолия в среду вечером (6 января — прим. ИА REGNUM) привел к тому, что большинство сотрудников Белого дома немедленно ушли в отставку в знак протеста против подстрекательства президента к насилию.

Члены Палаты представителей и сенаторы от Республиканской партии, которые защищали Трампа и распространяли его теории заговора о фальсификации выборов, дистанцировались от президента и обвинили его в том, что произошло в Капитолии…

По данным CNN и Washington Post, несколько старших советников в Белом доме начали обсуждения о досрочном вытеснении Трампа с помощью 25-й поправки. Эта поправка, которая позволяет президентской администрации сместить Трампа, если большинство членов кабинета — министры и старшие советники — сочтут президента неспособным выполнять свою работу. Вице-президент Майк Пенс должен выступить против Трампа.

На практике Трамп оказался изолированным как в Белом доме, так и внутри собственной партии», — написал Клеен.