Москва, 8 января, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян рассказал ИА REGNUM работе подгруппы «Развитие инфраструктуры в сфере туризма и формирование индустрии гостеприимства» рабочей группы Госсовета РФ в 2020 году и планах на наступающий год.

Фото предоставлено пресс-службой Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян

Грант, завершается тяжелейший для страны и очень трудный для индустрии гостеприимства год. Тем не менее отрасль не сдалась и даже обрела новые возможности — например, в части повышения запроса на внутренний туризм. Но этот запрос поставил перед отраслью новые задачи, например, срочную и очень тонкую настройку под новые реалии. Летом Вы возглавили подгруппу «Развитие инфраструктуры в сфере туризма и формирование индустрии гостеприимства» рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». С какими проблемами пришлось столкнуться в первую очередь? Что уже удалось и что в ближайших планах? В чьем лице Вы нашли наиболее важную поддержку?

Да, действительно, это был очень сложный год и в тоже время удивительный. Год, когда удалось консолидировать все турсообщество для решения общих задач. И синергетический эффект сработал.

На разных площадках и в рамках подгрупп рабочих групп Госсовета, и в рамках совместных заседаний, и во время проведения всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» удалось объединить не только представителей туристической сферы, но и всей индустрии гостеприимства. На внутренний туризм обратили внимание. Для понимания — законодательство в этой сфере не меняли с 1996 года, и в целом большая системная работа началась именно сейчас, в 2020 году. Сегодня удалось изменить отношение государства к туризму, к индустрии гостеприимства, к его преимуществам и недостаткам. Это очень важно. Удалось за этот год провести сборку стратегии по развитию туризма к новому национальному проекту и у нас есть точное сегодня понимание, что такие стратегические шаги государства и бизнеса положительно повлияют на развитие туризма.

В свое время мы были одними из инициаторов того, чтобы Ростуризм перешел из Министерства культуры в Министерство экономического развития, в котором, мы надеялись, что Федеральное агентство по туризму сможет реализовать все свои планы. В дальнейшем была трансформация в самостоятельный орган исполнительной власти и здесь руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова проявила максимально возможные компетенции и своей энергией, своими знаниями, опытом смогла собрать сообщество под эгидой Ростуризма, правильно услышала все те сложные моменты и вопросы, которые есть в отрасли. Ну, а с таким куратором как Дмитрий Чернышенко мы в свое время смогли провести Олимпийские игры на самом высшем уровне, и сегодня ему предстоит построить туризм будущего. У отрасли есть поддержка президента, председателя Правительства и это очень-очень важно. Самое главное, что сегодня и само сообщество консолидировалось вокруг обозначенных проблем, связанных с коронавирусом, сложностями, потерями, убытками, слабым законодательством или вопросами, которые очень зарегулированы, в частности детский туризм.

Как обстоят дела с кадрами в отрасли? Ведь в ней очень много представителей мелкого или даже микробизнеса, самозанятых — наиболее уязвимых и наиболее пострадавших в период пандемии?

Дела с кадрами отрасли обстоят очень сложно. Из тех 2,4 миллионов, которые сегодня обозначены Федеральным агентством по туризму как задействованные в индустрии гостеприимства, квалифицированных кадров очень мало. Система образования устарела, практико-ориентированный подход — единичный, и сегодня те кадры, которые выпускаются из профильных вузов, а их больше 300, не всегда соответствуют запросу от бизнеса, их еще нужно готовить, с ними еще нужно работать. Здесь, конечно, очень большая задача для нас не только реализовать те показатели, которые указаны в нацпроекте, это 5 млн человек, задействованных в индустрии гостеприимства, но и подготовить востребованные кадры и не потерять те, которые есть сегодня.

Мы видим, что сегодня есть отток из туризма, туроператорской деятельности, общепита, гостиничной сферы. Поэтому в первую очередь нужно поработать над престижностью профессии, разобраться с подготовкой кадров, системой образования, учить тех, кто учит, нужно готовить к управлению туризмом и территориями государственный сектор на федеральном и региональном уровнях, расширить полномочия региональных органов исполнительной власти. Да, не весь бизнес, тем более — микробизнес, может позволить себе готовить кадры или нанимать дорогие кадры, но здесь, конечно, задача государства — научить всех и дать возможность обучаться как по дорогим программам, так и по более дешевым. Масштабная ликвидация безграмотности должна быть решена. А дальше создание проектных команд, именно они будут реализовывать сборку новых прорывных проектов в регионах.

В связи с этим еще один вопрос — как, с Вашей точки зрения, должна происходить работа в части изменения законодательных актов, регулирующих работу сферы внутреннего туризма? Есть конкретные предложения?

Работа в части изменения законодательных актов должна быть системной. Для начала нужно провести детальный анализ действующего законодательства, его недостатков и преимуществ. Ведь на принятие нового закона нужно не менее 2−3 лет, что делаем в этот период, какие подзаконные акты и изменения в существующее законодательство принимаем или надо принять сейчас. Проведя этот анализ, нужно разработать схему нового законодательства либо изменений в существующее законодательство. Плюс обозначить ключевые задачи по контрольно-надзорной деятельности в регионах с полномочиями регионов, обозначить обязательства как бизнеса, так и государства, урегулировать те вопросы, которые сегодня избыточно существуют в некоторых видах туризма — например, экологическом или детском. Кстати, некоторые виды туризма находятся в виде законопроектов в Государственной думе. Мы надеемся, что до нового созыва Госдумы эти решения, подзаконные акты или новые законы по некоторым видам туризма будут приняты. Конкретных предложений очень много, мы отрабатываем это с Единой Россией и Советом Федерации, с Государственной думой, с Торгово-Промышленной Палатой и с другими коллегами и направляем предложения в части изменения законодательства в различные органы и ведомства. Сегодня изменений требует не только внутренний туризм, а в целом должны быть прописаны новые правила работы для всех видов туризма и для развития внутреннего и въездного туризма в частности, в том числе для обеспечения безопасности туристов, их поддержки, защиты, а также для защиты интересов бизнеса.

Как Вы оцениваете конкурс «Мастера гостеприимства», прошедший в 2020 году, соорганизатором которого является ОСИГ? Отметили новые идеи, нашли новых людей?

Вместе с регионами проведения первого сезона мы поставили очень высокую планку. Во всех территориях благодаря региональным командам, поддержке губернаторов и коллегам из президентской платформы «Россия — страна возможностей» конкурс прошел ярко. Он точно получился. Благодаря той энергетике, людям, нетворкингу, той атмосфере, в которой создавались новые проекты. И конечно, это победа для участников — быть услышанным, рассказать о своем проекте, найти единомышленников, увидеть и показать Россию через конкурс. Так как в конкурсе есть проектный блок и блок компетенций, мы увидели огромное количество интересных проектов, которые получили гранты от регионов и от федеральных органов исполнительной власти, а также от государственных компаний и корпораций. Это очень важно, что ребята получили возможность реализовывать свои проекты. Есть участники, кто получил новую работу, трудоустройство в госкорпорациях, федеральных и региональных органах власти. Эти ребята сегодня заметны, они реализуют проекты, они объединяются друг с другом и уверен, что они сделают очень многое в перспективе для развития туризма и индустрии гостеприимства.

Чего Вы пожелаете в наступающем году своим коллегам по индустрии гостеприимства?

В наступающем году своим коллегам по индустрии гостеприимства хотел бы пожелать не выживать, а находить возможности для развития, для самореализации, учиться оптимизировать издержки, учиться собирать бизнес по-новому, трансформироваться в онлайн, находить новые технологии и реализовывать их для того, чтобы создавать экономику впечатлений. Реализовывать свои цели и планы, а самое главное — радовать туристов. И здесь очень рад, что именно в 2020 году, хоть и на отрицательном таком поле, нам удалось консолидироваться, нам удалось объединиться, вместе писать письма, вместе защищать интересы регионов, вместе с общественными организациями и бизнесом решать сложные вопросы. Очень бы хотелось, чтобы кризис прошел, а синергия и объединение всей индустрии гостеприимства сохранилось.

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