Вашингтон, 8 января, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Еще четверо помощников президента США Дональда Трампа решили подать в отставку после беспорядков в американской столице Вашингтоне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия

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По его данным, подали в отставку четыре члена совета национальной безопасности США. Среди них помощник по делам Африки Эрин Уолш, помощник по оборонной политике Марк Вандрофф, советник по оружиям массового уничтожения Энтони Руджьерро и помощник по делам Ближнего Востока и Северной Африки Роб Гринуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку подала министр образования США Бетси Девос. Поводом для оставления должности она назвала нападение участников протестных акций на Капитолий в Вашингтоне. Девос утверждает, что это действие было спровоцировано заявлениями Трампа.