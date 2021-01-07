Вашингтон, 8 января, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Обвинения в организации беспорядков в американском Вашингтоне могут быть предъявлены и президенту США Дональду Трампу, заявил и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, сообщает газета The Washington Post.

(сс) Tyler Merbler Протестующие штурмуют Капитолий

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"Мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации, всех, кто сыграл роль. Если свидетельства говорят о составе преступления, им будут предъявлены обвинения», — заявил прокурор.

Он подчеркнул, что в настоящее время прокуратура изучает действия как тех, кто непосредственно участвовал во вторжении в здание Капитолия, так и всех, кто мог этому поспособствовать, в том числе и спровоцировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майкл Шервин заявил, что прокуратура округа Колумбия завела не менее 40 уголовных дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне. Он не исключил, что в ближайшее время могут быть возбуждены еще 15 уголовных дел.