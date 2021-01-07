Вашингтон, 8 января, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность помилования самого себя до окончания своих президентских полномочий, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

По их данным, Трамп обсуждал этот вопрос со своими советниками еще в ноябре 2020 года, после проведения президентских выборов в стране. Он считает, что демократы постараются завести на него уголовные дела после истечения президентских полномочий.

Газета отмечает, что ранее ни один из президентов США не использовал возможность помиловать самого себя, поэтому судебная практика по этому вопросу в американском законодательстве отсутствует. Ряд экспертов в области юриспруденции сомневается в легитимности подобного шага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер назвала вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия актом терроризма. Она пообещала найти и наказать всех причастных к этому действию.