Санкт-Петербург, 7 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 215 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 7 января в региональном оперштабе. Это всего на два случая больше, чем сутками ранее, и в целом с конца декабря 2020 года отмечается постепенное снижения темпов эпидемии.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика суточных случаев коронавируса в Ленобласти

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Наибольшее число новых суточных случаев — по 14 — выявлено в районных центрах Выборг и Тихвин. По 10 случаев выявлено в Луге и Приозерске. В Волхове, Лодейном Поле, Бокситогорске и Сертолово — по девять новых случаев заражения, в Гатчине, Киришах, Тосно, Мурино и Пикалёво — по шесть новых носителей. В остальных райцентрах и других населенных пунктах Ленобласти — меньшее число новых случаев в каждом из них.

С учетом новых данных, в Ленобласти подтвержден за время пандемии 25 361 случай заражения. Выздоровели 22 598 человек, в том числе 121 пациент выписан за 6 января.

Количество летальных исходов от COVID-19 за сутки выросло на один случай и теперь в списке умерших в Ленобласти от ковида — 280 человек.