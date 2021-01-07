Москва, 7 января, 2021, 15:14 — ИА Регнум. События в США требуют серьезного анализа и оценки, но уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на неё как на образец демократии стало бессмысленным», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

«Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемыми за передовые», — добавил он.

В целом, по мнению Володина, избирательная система США стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих реалиям.

«США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. Многие это видели и раньше, но теперь это стало очевидно всем», — советует он.

России важно, чтобы одна из мощнейших экономик мира быстрее решила внутренние политические проблемы и начала строить свою политику, основанную на невмешательстве в дела других суверенных государств, иное для современного мира неприемлемо, заключил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Конгресса. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания.

Белый дом распространил заявление, в котором действующий президент США Дональд Трамп пообещал 20 января организованно передать власть новому главе государства Джо Байдену.