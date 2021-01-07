Вашингтон, 7 января, 2021, 12:31 — ИА Регнум. То, что мы все могли наблюдать в Вашингтоне 6 января, является последней отчаянной попыткой президента Дональда Трампа остаться у власти. Он готов на все, чтобы не оказаться в тюрьме. Даже если это означает раскол Республиканской партии и риск гражданской войны. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"За тридцать лет, которые я наблюдаю за американской политикой, я никогда не испытывал ничего подобного. Просто невообразимые сцены. Тысячи протестующих штурмуют парламент страны, Капитолий, по настоянию действующего президента. Это настолько безумно, что просто в голове не укладывается. Очевидно, что сотрудники службы безопасности и представить себе подобное не могли. Хотя все знали, что тысячи сторонников Трампа поедут в Вашингтон на демонстрацию, меры безопасности вокруг здания Конгресса были минимальными. У горстки полицейских не было шанса, когда внутрь ворвалась толпа.

Пришлось прервать процесс утверждения результатов выборов и эвакуировать членов Конгресса, включая вице-президента Майка Пенса…

Для самого президента это вопрос жизни и смерти. Когда 20 января он снова станет обычным гражданином, он вполне может быть втянутым в ряд судебных разбирательств из-за своих действий. Тюремное заключение не исключено», — написал Ханссон.