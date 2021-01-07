Санкт-Петербург, 7 января, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки лабораторно подтвердили 3005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 января в федеральном оперштабе. Это сразу на 336 случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее. Такое существенное падение числа новых случаев происходит впервые за время второй волны пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

Вероятнее всего, оно объясняется снижением суточных объемов тестирования на коронавирус, которое в настоящий момент в 2−4 раза меньше того количества тестов, что проводились в рабочие дни до наступления нового года. Так, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 800 человек.

Нарастающим итогом в городе выявлено 267 002 случая коронавируса за время пандемии. Из числа заболевших выздоровели 160 335 человек, в том числе 1836 пациентов выписаны за минувшие сутки.

За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 69 летальных исходов, что на 11 случаев больше, чем сутками ранее. Ковид в Северной столице унёс жизни 8204 человек за время пандемии. По суточной смертности город в этот раз уступает Москве.

Напомним, в Петербурге за неделю сократился суточный объем госпитализаций. Снизилось и число активно болеющих. Аналитики связывают это с действием ограничительных мер в общепите.